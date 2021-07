Άδοξο τέλος είχε βγήκε για τον διάσημο βρετανό δημοσιογράφο, η απόφαση να παρακολουθήσει τον τελικό του Euro στο στάδιο του Γουέμπλεϊ, καθώς όπως αποκάλυψε μέσα από την Daily Mail κόλλησε κοροναϊό.

EXCLUSIVE: In tomorrow’s Mail on Sunday, how I caught Covid-19, and my 11-day diary of what it was like battling the killer virus…..read it, then please get jabbed. It may save your life. https://t.co/zcMCL9AtFU pic.twitter.com/vHVbHaYQqo

— Piers Morgan (@piersmorgan) July 24, 2021