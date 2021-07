Η σειρά Breaking Bad είναι από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία της τηλεόρασης στις ΗΠΑ, με τους θαυμαστές της να μιλούν ακόμα γι’ αυτήν αν και έχει ολοκληρωθεί από το 2013.

Όλοι θυμούνται τους χαρακτήρες της σειράς: Τον καθηγητή Γουόλτερ Γουάιτ ή Heisenberg, τον νεαρό Τζέσε Πίκμαν, τον δικηγόρο Σολ Γκούντμαν (που έγινε νέα σειρά στη συνέχεια) ή τον Γκουστάβο Φρινγκ και σχολιάζουν τις περιπέτειές τους στις πέντε σεζόν της σειράς.

Παράλληλα, χαρακτηριστικά είναι και τα μέρη που πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της σειράς, στην Αλμπουκέρκη, την μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ. Δυστυχώς για κάποιους, τα γυρίσματα δεν έγιναν σε κάποιο στούντιο, αλλά σε κανονικά σπίτια της περιοχής.

Στην πιο δύσκολη θέση έχουν βρεθεί οι ιδιοκτήτες του σπιτιού που ήταν η κατοικία του καθηγητή Γουάιτ, οι οποίοι βρίσκονται στο… στόχαστρο των θαυμαστών της σειράς.

Για να αποφύγουν τις ενοχλητικές επισκέψεις, τοποθέτησαν φράχτη στο σπίτι, κάτι που όπως φαίνεται δεν αποτελεί εμπόδιο για τους fans της σειράς, ώστε να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο.

My sis is doing a cross country road trip and drove by the Breaking Bad house. 😬 pic.twitter.com/r2oS1l1BB8

— Erika Jensen (@aukalou) February 24, 2021