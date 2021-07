B Science

Pfizer vs AstraZeneca: Η αποτελεσματικότητά τους μετά την 1η και 2η δόση έναντι της μετάλλαξης Δέλτα Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα αυτά όπως δημοσιεύτηκαν στο διεθνές περιοδικό New England Journal of Medicine.