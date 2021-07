Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων (ιατρών, νοσηλευτών κλπ) και στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Έτσι, στη Γαλλία οι διαδηλωτές κατά των εμβολίων υποστηρίζουν ότι η χώρα αυτή έχει μεταβληθεί σε μια δικτατορία, επειδή ο Πρόεδρος Μακρόν συνηγορεί υπερ της απαγόρευσης εισόδου των ανεμβολίαστων στα εστιατόρια και στα θέατρα («Europe wields the stick to boost vaccination as Delta variant spreads, FTimes,16/7»).

Όλοι αυτοί οι ποικίλης ιδεολογικής προέλευσης «αντιρρησίες» (από την θρησκευόμενη ακροδεξιά έως τους «δικαιωματιστές» μιας δήθεν Αριστεράς) υποστηρίζουν ότι καταπιέζονται αυταρχικά τα ατομικά τους δικαιώματα!

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι αλήθεια και οι μόνοι οι οποίοι επιδεικνύουν μια αυταρχική ή φασίζουσα συμπεριφορά είναι οι ίδιοι οι αρνητές των εμβολίων!

Για ποιο λόγο; Για τους εξής δύο λόγους:

Δεν είναι άσκηση δικαιώματος η διάπραξη ενός εγκλήματος. Τι εννοώ ;

Όταν η ελληνική ή η γαλλική κυβέρνηση επιβάλλουν τον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ των ιατρών και άλλων δεν το κάνουν γιατί επιθυμούν να επιβάλλουν τις απόψεις της πλειοψηφίας σε κάποιες μειοψηφικές κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν .

Δεν το κάνουν δηλαδή, γιατί πιστεύουν σε μια «ωφελιμιστική φιλοσοφία», όπως αυτή που είχε υποστηρίξει ο Άγγλος φιλόσοφος Τζέρεμι Μπένθαμ.

Ή δεν το κάνουν για να καταπιέσουν τη θρησκευτική συνείδηση, όσων πιστεύουν ότι μέσω του υποχρεωτικού εμβολιασμού θα εμφανιστούν σκηνές σαν αυτές που μας περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη (: η θάλασσα θα γίνει αίμα κλπ)!

Αντίθετα, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός επιβάλλεται , γιατί όσοι αρνούνται να εμβολιαστούν διαπράττουν στο πλαίσιο των ελληνικών νόμων το έγκλημα το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα.

Δηλαδή, γίνονται «οχήματα» ή «βαποράκια» περαιτέρω διάδοσης του μολυσματικού ιού Covid -19, που έχει ακόμη μεγαλύτερη μεταδοτική δυναμική με τη «μετάλλαξη Δέλτα»!

Και όταν διαπράττονται εγκλήματα μια έννομη τάξη είναι απαραίτητο να προβάλλει ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΜΥΝΑΣ! Και υπό την έννοια αυτή δεν είναι δυνατό να πιστεύουν απαράδεκτα οι ανεμβολίαστοι ότι θα πηγαίνουν κανονικά στη δουλειά τους για να εργαστούν ή ότι θα παίρνουν κανονικά τα πλοία για να πάνε τις διακοπές τους σε ένα νησί!

Έτσι ώστε να οδηγηθούν στην καταστροφή και αυτοί που έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή για να επιβληθεί ενδεχόμενα και ένα νέο lockdown (με παραλυτικά αποτελέσματα για την οικονομία)!

Νομική ανάλυση. Και όσοι αρνητές των εμβολίων φαντάζονται ή πιστεύουν ότι θα προσφύγουν στα Δικαστήρια και ότι θα δικαιωθούν κάνουν μεγάλο λάθος. Και γιατί αυτό;

Γιατί οι δικαστές δεν έχουν άλλο «εργαλείο» σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις παρά την αρχή της αναλογικότητας, η οποία καθιερώνεται από το άρθρο 25 του Συντάγματος. Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει απλά ότι οι Δικαστές θα ΣΤΑΘΜΙΣΟΥΝ ( αυτή είναι η μαγική λέξη) τα διάφορα έννομα αγαθά , όπως είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας από τους μολυσματικούς ιούς ή η προστασία της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (για όσους πιστεύουν ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός συνιστά μια σοβαρή παρέμβαση σε αυτή)!

Αυτό έκανε και το Συμβούλιο Επικρατείας και με την απόφαση 2387/2020 έκρινε, ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός (κάποιων νηπίων στην εκδικασθείσα υπόθεση) ήταν συνταγματικά αποδεκτός, εφόσον είχε καθιερωθεί από ειδική νομοθετική πρόβλεψη και υιοθετούσε τα έγκυρα ιατρικά και επιδημιολογικά πορίσματα.

Κάτω από το ίδιο πρίσμα πιστεύω, ότι η υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών ή η αναστολή εργασίας (για ένα χρονικό διάστημα) όσων αρνούνται να κάνουν εμβόλια είναι συνταγματικά ανεκτά μέτρα για να προστατεύσουν οι ιδιωτικές ή οι δημόσιες επιχειρήσεις το πεδίο τους από τη διάδοση του μολυσματικού ιού!

Το συμπέρασμα; Οι αρνητές των εμβολίων παραβιάζουν απαράδεκτα τη συνταγματικά αναγνωρισμένη αρχή της ισότητας έναντι του Νόμου, αφού ζητούν μια σκανδαλώδη και διακριτική μεταχείριση για τον εαυτό τους!

Γρηγόρης Καλφέλης – Καθηγητής της Νομικής Σχολής στο ΑΠΘ (kalfelis@law.auth.gr)