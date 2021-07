Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο θέλησαν να δείξουν στην τελετή έναρξης ότι οι Αγώνες ενώνουν όλο τον πλανήτη.

Έτσι δημιούργησαν με τη βοήθεια 1.824 drones τη δική τους υδρόγειο, που θαύμασαν όχι μόνο οι αθλητές που βρέθηκαν μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο, αλλά και όσοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

Δείτε χαρακτηριστικά βίντεο:

whatever your opinion on the #Olympics and #Tokyo2020 going ahead, this 1800 drone display is cool as f…. pic.twitter.com/0xqkFue86X — Aurora Intel (@AuroraIntel) July 23, 2021

WOW – what a stunning drone show! We first saw these at PyeongChang 2018, but this was next level 🔥#BBCOlympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/AqDmfTIyWa — Nick Hope – the dyslexic journalist🎙️👨‍💻🏊🏻‍♂️ (@NickHopeTV) July 23, 2021

Drone light show in the sky.

Theme of #olympic opening ceremony is “United by emotion” pic.twitter.com/a9VXldQpyv — Selina Wang (@selinawangtv) July 23, 2021