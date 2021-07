Παρελθόν από την Ubisoft αποτελεί ο Ραφαέλ Λακόστ. Ο art director του δημοφιλούς παιχνιδιού Assassin’s Creed γνωστοποίησε σήμερα ότι ύστερα από 16 χρόνια δεν αποτελεί πια μέλος της της γαλλικής εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών χωρίς ωστόσο, να αναφέρει τους λόγους που τον οδήγησαν στο να πάρει αυτήν την απόφαση.

«Μετά από 8 Assassin’s Creed και 16 χρόνια στην Ubisoft, αποφάσισα να ανοίξω τα πανιά μου σε νέες περιπέτειες. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου την υπέροχη κοινότητά μας και τα απίστευτα ταλέντα που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ, αυτά τα καταπληκτικά χρόνια. Ευχαριστώ Ubisoft για την εμπιστοσύνη σου και τα φανταστικά έργα που δημιουργήσαμε μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά στα tweets του.

Good morning all,

It is not without emotions I have to tell you that after 8 assassins, 16 years at Ubisoft I have decided to set sails on new adventures and challenges. 1/3 pic.twitter.com/ZynG1pXoK9

