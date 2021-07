Η Μέγκαν Φοξ ανέλαβε την ευθύνη για όλα όσα είχε δηλώσει στις Χρυσές Σφαίρες το 2009, και δήλωσε ότι μετάνιωσε, λέγοντας ότι τότε είχε πιει πολύ και για τον λόγο αυτό τώρα δεν πίνει καθόλου αλκοόλ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η ηθοποιός είπε ότι θυμάται πως εκείνη τη βραδιά καθόταν στο τραπέζι με την Μπλέικ Λάιβλι και τους αδελφούς Τζόνας.

«Υπήρχαν παντού μεγάλα μπουκάλια σαμπάνιας κι εγώ ήπια πολλά ποτήρια», είπε και πρόσθεσε:

«Τώρα δεν πίνω καθόλου και ένας λόγος είναι ότι ήμουν επιθετική και είπα ένα σωρό βλακείες, δεν έπρεπε να τα πω όλα αυτά στο κόκκινο χαλί. Νομίζω δημιούργησα πολλά προβλήματα με αυτά που είπα σε εκείνη την εκδήλωση».

Megan Fox Recalls «Belligerent» Golden Globes Experience That Led Her to Quit Drinking https://t.co/fKDPOu7Lg2

— E! News (@enews) July 21, 2021