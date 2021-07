Πράσινο φως έδωσε την Παρασκευή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για χρήση του εμβολίου Covid-19 της Moderna σε ανηλίκους 12 έως 17 ετών.

Θα είναι το δεύτερο εμβόλιο που εγκρίνεται για αυτή την ηλικιακή ομάδα μετά το αντίστοιχο εμβόλιο mRNA της Pfizer.

EMA has just approved the #COVID19vaccine Spikevax, previously known as COVID-19 Vaccine Moderna, for children aged 12 to 17 in the 🇪🇺.

— EU Medicines Agency (@EMA_News) July 23, 2021