Συνεχίζει τις αλλαγές του το Instagram και την προσπάθειά του να γίνει πιο φιλικό προς τους χρήστες. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η γνωστή πλατφόρμα, πλέον παρέχεται η δυνατότητα να μεταφράζεται αυτόματα το κείμενο στα stories.

Όταν η εφαρμογή λοιπόν εντοπίσει μία ξένη γλώσσα στο story, θα εμφανίσει την επιλογή «See Translation» στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης. Επιλέγοντάς το, οι χρήστες θα δουν τη μετάφραση στο κάτω μέρος της οθόνης τους. Το νέο χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο από σήμερα σε όλο τον κόσμο και για αρχή υποστηρίζονται πάνω από 90 γλώσσες.

#Instagram may be working on the possibility of translating Stories 👀

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 11, 2021