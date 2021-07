Μια διαφορετική συνέντευξη παραχώρησε ο Άρης Μακρής. Ο τραγουδιστής μίλησε για την Έρρικα Πρεζεράκου, την φιλία τους και τον χαμό της ανιψιά της σε ηλικία μόλις 7 ετών. «Ένιωσα την καρδιά μου να σπαράζει. Έφυγε ένα παιδάκι τόσο άδικα», είπε χαρακτηριστικά.

Πέρυσι συνεργάστηκες με την Έρρικα Πρεζεράκου. Πριν από λίγες μέρες βίωσε μια ανείπωτη τραγωδία καθώς η 7χρονη ανιψιά της Αναστασία έφυγε από τη ζωή. Έτυχε να μιλήσετε αυτό το διάστημα;

«Ναι. Πήγα στην Καλαμάτα, στην κηδεία της μικρής Αναστασίας. Η Έρρικα ήταν το μεγαλύτερο δώρο που πήρα από το Just the 2 of us. Αναπτύξαμε πολύ γρήγορα μια αδελφική φιλία. Μιλάμε και συναντιόμαστε πολύ συχνά. Είχα την ανάγκη να είμαι δίπλα της σε αυτή την οδυνηρή απώλεια», απάντησε στο 7 Μέρες Tv.

Ήταν σίγουρα μια πολύ δύσκολη στιγμή…

«Απόλυτα. Ένιωσα την καρδιά μου να σπαράζει. Έφυγε ένα παιδάκι τόσο άδικα. Για τον οποιονδήποτε άνθρωπο, ακόμα και για κάποιον που δεν γνώριζε την ιστορία, θα ήταν σπαρακτική αυτή η στιγμή».

Είναι πολύ όμορφο ότι ήσουν δίπλα της.

«Είχα τεράστια ανάγκη να της σταθώ. Ήθελα πολύ να είμαι δίπλα της. Η Έρρικα είναι μια πολύ ευαίσθητη ψυχή και ταυτόχρονα μια εντυπωσιακά δυνατή γυναίκα. Είναι ένας άνθρωπος που παλεύει να μη χάσει το χαμόγελό του ακόμα και στη μεγαλύτερη συμφορά. Και η δική μου στάση απέναντι στα πράγματα είναι παρόμοια. Νομίζω ότι για αυτό άνθησε η φιλία μας».