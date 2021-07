Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν την Αριάνα Γκράντε να κάνει συναυλία στο Fortnite. Σύμφωνα με το Fortniteleaks στο reddit, ένας χρήστης σημειώνει ότι η Epic Games σχεδιάζει ένα ψηφιακό event με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες πληροφορίες.

Ο ίδιος χρήστης, που στο παρελθόν έχει διαρρεύσει και άλλες πληροφορίες για τα σχέδια της Epic Games, αναφέρει ακόμη ότι το event βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο αυτή τη στιγμή, αλλά ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να παρουσιαστεί.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως και στο παρελθόν είχε γίνει leak ότι η Αμερικανική εταιρεία ανάπτυξης παιχνιδιών είχε προγραμματίσει ψηφιακές συναυλίες για το γνωστό battle royale παιχνίδι με την Αριάνα Γκράντε και με την Lady Gaga. Δικαστικά έγγραφα που είχαν έρθει στη δημοσιότητα από τη διαμάχη της Epic Games με την Apple είχαν επιβεβαιώσει την είδηση.

‼️UPCOMING ARIANA GRANDE‼️

15 hours ago, a post was published by a moderator on subreddit to have insider information about upcoming things in Fortnite.

-Ariana Grande

-Naruto in Season 8

-KEVIN Return

-New map in Chapter 3

-Rideable Monsters/Mechs#Fortnite #FortniteNews pic.twitter.com/y1Qehck6Y4

— FortniteNewsC3 | Leaks & News (@FortniteNewsC3) July 16, 2021