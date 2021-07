Τα γυρίσματα για το “And Just Like That”, το sequel της απόλυτα επιτυχημένης σειράς Sex and the City, έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο στη Νέα Υόρκη.

Η Sarah Jessica Parker, η Cynthia Nixon και η Kristin Davis επέστρεψαν στη δράση και προκαλούν φρενίτιδα με με τις εμφανίσεις τους.

Οι σκηνές αρχίζουν να παίρνουν μορφή μιας σειράς 10 επεισοδίων που θα προβληθεί στο ΗΒΟ Max, ωστόσο οι εξελίξεις φαίνεται ότι δεν θα είναι ευχάριστες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Pagesix διέρρευσαν πληροφορίες από το σενάριο ότι το ζευγάρι Carrie – Mr Big χωρίζει και θα ακολουθήσει ένα «στενάχωρο» διαζύγιο.

Η «σχέση» τους ξεκίνησε από την πρώτη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Sex and the City το 1998.

Ωστόσο, το Pagesix αποκάλυψε ότι στη νέα σειρά της HBO Max, η δημοσιογράφος Carrie «θρηνεί» για το διαζύγιό της με τις φίλες της, ενώ τσακώνεται για τα οικονομικά με τον Mr Big (Chris North).

Η Βρετανή ηθοποιός Sarita Choudhury και η Nicole Ari Parker εντάχθηκαν στο καστ της σειράς. Ο David Eigenberg, ο τρυφερός «Στιβ» της Miranda, ο Ivan Handler ή αλλιώς ο «Χάρι» της Σάρλοτ, και ο Mario Cantone, «Άντονι», υπέγραψαν και εκείνοι με τη σειρά τους για να συνεχίσουν τις ιστορίες των ηρώων στην καινούργια σειρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη σειρά επιστρέφει και η πρώην σύζυγος του Mr Big, Natasha, καθώς σε διάφορα πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από τα γυρίσματα, η Bridget Moynahan εμφανίζεται σε αυτά, ενώ σε άλλα, η Carrie περπατά στον δρόμο νευριασμένη και ανάστατη.