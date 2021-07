Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας παρουσίασε την Τρίτη το πρώτο βίντεο του S-500, προηγμένου συστήματος αεράμυνας που θα ενισχύσει τις δυνάμεις της Ρωσίας και θα μπορούσε μια μέρα να γίνει εξαγωγικό μπεστσέλερ.

Ο προκάτοχός του, το σύστημα S-400, έχει εξελιχθεί σε πηγή γεωπολιτικών εντάσεων, με τις ΗΠΑ να αποθαρρύνουν άλλες χώρες από την αγορά του και να πιέζουν μάταια την Τουρκία να το επιστρέψει.

H Τουρκία φέρεται να ενδιαφέρεται τώρα και για την αγορά του S-500.

At the Kapustin Yar training ground, the latest S-500 anti-aircraft missile system performed test live firing at a high-speed ballistic target https://t.co/MaHjy5v6CY#S500 #MoD #RussianArmy #RussianWeapons #AirDefence pic.twitter.com/V9nj6x2CH5

— Минобороны России (@mod_russia) July 20, 2021