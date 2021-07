Λίγες ημέρες αφότου ο Ρίτσαρντ Μπράνσον του ομίλου Virgin έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος που ταξίδεψε στο Διάστημα με δικό του σκάφος, η κούρσα συνεχίζεται την Τρίτη με την εκτόξευση του Τζεφ Μπέζος.

Ο ιδρυτής της Amazon και οι τρεις συνταξιδιώτες του θα εκτοξευτούν με την παρθενική πτήση της Blue Origin, της εταιρείας διαστημικού τουρισμού και μεταφορών που ίδρυσε ο Μπέζος το 2000.

Η εκτόξευση από τις εγκαταστάσεις της Blue Origin στο ερημικό Δυτικό Τέξας προγραμματίζεται για τις 16.00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί από το in.gr.

Το σκάφος θα ανέβει κατακόρυφα μέχρι το επίσημο όριο του Διαστήματος και η κάψουλα με τους επιβάτες θα πέσει με αλεξίπτωτο μόλις 11 λεπτά αργότερα.

«Ανυπομονώ αλλά δεν έχω άγχος. Θα δούμε πώς θα αισθάνομαι όταν δεθώ στο κάθισμα» δήλωσε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου μιλώντας τη Δευτέρα στο Fox Business Network. «Είμαστε έτοιμοι, το όχημα είναι έτοιμο. Η ομάδα μας είναι καταπληκτική».

Our astronauts have completed training and are a go for launch. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/rzkQgqVaB6

— Blue Origin (@blueorigin) July 19, 2021