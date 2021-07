Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος 2046 Ενα ήσυχο μέρος 2 Η Αλίκη στις πόλεις Αμερικανική προδοσία Ασπρο πάτο Ο Δράκος του κακού ενάντια στον Άγιο πολεμιστή Ο ανίκητος Μήλα 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Γαστρονομίας Αθήνας Μαμάδες χωρίς μωρό Ο Θεός και ο Διάβολος στη χώρα του ήλιου Black Widow Κρουέλα (με υπότιτλους) Digger Ονειρομπελάδες (μεταγλωττισμένη) Μια πάπια μα ποια πάπια (μεταγλωττισμένη) Fast & Furious 9 - Μαχητές των δρόμων Ερωτική επιθυμία Το μικρό νησί Η μαφία σκοτώνει μόνο το καλοκαίρι Land Πέρυσι στο Μάριενμπαντ Τα παιδιά του Παραδείσου Το Γατοξόρκι (μεταγλωττισμένη) Λούκα (μεταγλωττισμένη) Minari Monday Οδός Μαλχόλαντ Ζούσε τη ζωή της Καινούργιος ουρανός Nomadland Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό Παρίσι-Τέξας Το τραγούδι του δρόμου Υποσχόμενη νέα γυναίκα Η Ράϊα και ο τελευταίος δράκος (μεταγλωττισμένη) Το φεστιβάλ του Ρίφκιν Παγιδευμένοι Εξι λεπτά πριν τα μεσάνυχτα Soul (μεταγλωττισμένη) Διαστημικά καλάθια: Η νέα γενιά Spiral ο θρύλος του Saw Κόσμος σε μια έκσταση Ενας Αμερικάνος φίλος Το τελεσίγραφο του Μπορν Πώς να σκοτώσεις τον πρωταγωνιστή σου Η ομολογία Το Κάλεσμα 3: Ο διάβολος με έβαλε να το κάνω Η Συνομιλία Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη) Ο πατέρας Η αιώνια κάθαρση Ο κήπος των Φίτζι-Κοντίνι H Αγωνία του τερματοφύλακα πριν απ΄το πέναλντι Ο φάρος Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δυο φορές Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι Οι μάγισσες Ο κόσμος του Απού Τομ και Τζέρι (μεταγλωττισμένη) Ελεγχος στους δρόμους Ενας γιος Τα φτερά του έρωτα Γιάλντα, η νύχτα της συγχώρεσης Ανάμεσά μας Original Τίτλος 2046 A Quiet Place Part II Alice in the Cities American Traitor: The Trial of Axis Sally Another Round Antonio das Mortes Aparajito Apples Athens International Food Film Festival Baby Mama Black God, White Devil Black Widow Cruella (subbed) Digger Dreambuilders (dubbed) Duck Duck Goose (dubbed) F9: The Fast Saga In the Mood for Love La Isla Minima La mafia uccide solo d'estate Land Last Year at Marienbad Les enfants du Paradis Lino: Uma Aventura de Sete Vidas (dubbed) Luca (dubbed) Minari Monday Mulholland Dr. My Life to Live Newborn Sky: Women in the Democratic Army of Greece Nomadland Not to be unpleasant, but we need to have a serious talk Paris, Texas Pather Panchali Promising Young Woman Raya and the Last Dragon (dubbed) Rifkin's Festival Shorta Six Minutes to Midnight Soul (dubbbed) Space Jam: A New Legacy Spiral: From the Book of Saw Terra em Transe The American Friend The Bourne Ultimatum The Comeback Trail The Confession The Conjuring: The Devil Made Me Do It The Conversation The Croods: A New Age (dubbed) The Father The Forever Purge The Garden of the Finzi-Continis The Goalie's Anxiety at the Penalty Kick The Lighthouse The Postman Always Rings Twice The Texas Chainsaw Massacre The Witches The World of Apu Tom & Jerry (dubbed) Trial on the Road Un fils Wings of Desire Yalda, a Night for Forgivness Young Ahmed Κιν/φοι Αθήνας ΦΛΕΡΥ ΑΝΕΣΙΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ODEON ESCAPE COOL TYMVOS VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ΛΑΪΣ ΑΒΑΝΑ ΑΕΛΛΩ DIGITAL CINEMA ΑΘΗΝΑΙΑ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΙΟΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΚΤΗ ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΛΕΞ DIGITAL Cinema ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΙΚΗ DIGITAL ΑΛΟΜΑ ΑΛΣΟΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-Garden Cinema Digital ΑΜΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΝΟΙΞΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 3D digital ΑΣΤΡΟΝ DIGITAL ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ ΒΟΞ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΕΛ ΧΛΟΗ ΦΛΩΡΙΔΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Cinemax ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ ΡΙΒΙΕΡΑ ΡΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΠΑΛΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ DIGITAL ΜΑΡΙΑΝΑ DIGITAL ΜΑΙΑΜΙ ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS DIGITAL ΛΙΛΑ DIGITAL CINEMA ΚΟΡΑΛΙ Cinemax ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Cinema ΘΗΣΕΙΟΝ ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax ΕΚΡΑΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΗΠΟΣ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ ΟΑΣΙΣ VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ CINE ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ STUDIO NEW STAR ART CINEMA ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΣΙΝΕ ΑΛΙΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣ 2 ΑΙΓΛΗ 3 ΣΙΝΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΙΑΝ ΚΑΡΜΕΝ ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΙΝΕ ΚΕΚΡΩΨ ΣΙΝΕ ΚΟΡΔΕΛΙΟ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΛΕΞ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΑΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΣ ΣΙΝΕ ΑΛΣΟΣ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ CINEPLEXX ONE SALONICA Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική