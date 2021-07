Σκληρά λόγια για τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων χρησιμοποίησε ο Τζάκσον Πάλμερ, συνιδρυτής του κρυπτονομίσματος dogecoin για να περιγράψει το τι συμβαίνει στην αγορά, λέγοντας ότι «ελέγχεται από ένα πανίσχυρο καρτέλ πλούσιων ανθρώπων που εξελίχθηκαν για να ενσωματώσουν πολλά από τα ιδρύματα που συνδέονται με το υπάρχον κεντροποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο υποτίθεται ότι ήθελαν να αντικαταστήσουν.»

Σε μια σπάνια δημόσια παρέμβασή του, ο Πάλμερ έγραψε στο Tweeter ότι παραμένει πιστός στην απόφασή του να μην επιστρέψει στο κρυπτονόμισμα ή να αρχίσει να μοιράζεται τακτικά τις σκέψεις του για το συγκεκριμένο ζήτημα. «Η απάντησή μου στην ερώτηση αν θα επιστρέψω είναι οριστικά όχι.»

I am often asked if I will “return to cryptocurrency” or begin regularly sharing my thoughts on the topic again. My answer is a wholehearted “no”, but to avoid repeating myself I figure it might be worthwhile briefly explaining why here…

Το 2013, ο Πάλμερ και ο Μπίλι Μάρκους δημιούργησαν το dogecoin σαν αστείο με βάση το meme “Doge”, το πρόσωπο ενός σκύλου ράτσας σίμπα ίνου. Οι δυό τους δεν είχαν καμιά πρόθεση το δημιούργημά τους να ληφθεί με σοβαρότητα από τον κόσμο. Όμως ο νόμισμα απογειώθηκε πρόσφατα και σήμερα αποτελεί ένα από τα top 10 κρυπτονομίσματα με βάση την αξία του. Νωρίτερα στη διάρκεια του έτους η αξία του εκτινάχθηκε στα 74 σεντς, ποσό-ρεκόρ. Παρά την πρόσφατη έκρηξη δημοφιλίας, ο Μάρκους και ο Πάλμερ δεν έβγαλαν κέρδη καθως και οι δύο τους πούλησαν τα μερίδιά τους πριν αρχίσει η ανατίμηση του dogecoin.

Ο Πάλμερ επίσης επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεται και προωθείται το κρυπτονόμισμα. Σε άλλο tweet του, υποστήριξε ότι «η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων μοχλεύει ένα δίκτυο σκιωδών επιχειρηματικών συνδέσεων, εξαγορασμένων influencers και πληρωμένων μέσων ενημέρωσης ώστε να διαιωνίσουν την κουλτούρα του «γίνε γρήγορα πλούσιος» που έχει σχεδιασθεί για να παίρνει τα χρήματα των οικονομικά απεγνωσμένων και αφελών.»

Despite claims of “decentralization”, the cryptocurrency industry is controlled by a powerful cartel of wealthy figures who, with time, have evolved to incorporate many of the same institutions tied to the existing centralized financial system they supposedly set out to replace.

— Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021