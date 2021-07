Με ανάρτησή της στο Twitter η δημοτική αρχή του Μπέρνσβιλ απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να μην αφήνουν τα χρυσόψαρα που έχουν στο ενυδρείο τους στις λίμνες.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύει φωτογραφίες που δείχνουν γιγάντια χρυσόψαρα που πιάστηκαν κατά τη διάρκεια μελέτης και αναφέρει ότι στη φύση μεγαλώνουν πολύ περισσότερο και προκαλούν τεράστια προβλήματα στο οικοσύστημα. Επίσης, επιδεινώσουν την ποιότητα του νερού, αναπαράγονται πολύ γρήγορα και είναι δύσκολο να απομακρυνθούν.

«Μην αφήνετε το χρυσόψαρό σας σε λίμνες», τονίζει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση και συνεχίζει: «Αναπτύσσονται περισσότερο από όσο νομίζετε και συμβάλλουν στην κακή ποιότητα του νερού διαταράσσοντας τα ιζήματα και ξεριζώνοντας τα φυτά. Σας παρακαλούμε, σκεφτείτε άλλες επιλογές για να τους βρείτε ένα νέο σπίτι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απελευθέρωση των χρυσόψαρων σε δημόσια ύδατα στη Μινεσότα είναι παράνομη. Αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετώπισε και κοντινή κομητεία, που απομάκρυνε 50.000 χρυσόψαρα πέρυσι τον Οκτώβριο.

Please don’t release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2

— City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021