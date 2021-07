Τις τελευταίες στιγμές της 29χρονης Κριστίνα Λισίνα, ρωσίδας πορνοστάρ του Διαδικτύου, κατέγραψαν κάμερες κλειστού κυκλώματος, πριν κάνει βουτιά στο κενό από κτήριο μεγάλου ύψους στην Αγία Πετρούπολη.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της The Sun, ο θάνατος της 29χρονης η οποία «λαχταρούσε να αγαπηθεί», διερευνάται από την αστυνομία.

