Ένας από τους «πονοκέφαλους» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, είναι και η διαχείριση των διαμαρτυριών από αθλητές, τις οποίες προσπαθεί να θέσει σε ένα πλαίσιο μέσω του «κανονισμού 50».

Ο «κανονισμός 50» της ΔΟΕ ουσιαστικά απαγορεύει κάθε είδους πολιτική, θρησκευτική και φυλετική διαμαρτυρία και προπαγάνδα κατά τη διάρκεια τω Ολυμπιακών Αγώνων, ειδικά στους αγωνιστικούς χώρους και στο Ολυμπιακό χωριό.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε τον Ιούνιο η Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών (USOPC) έκανε γνωστό ότι θα αμφισβητήσει τους κανόνες που απαγορεύουν στους αθλητές να διαμαρτύρονται για πολιτικά ζητήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ακούγοντας τις «φωνές» δεκάδων αθλητών, αλλά και τις προτάσεις τους για την καταπολέμηση του ρατσισμού, η εκτελεστική διευθύντρια της USOPC, Σάρα Χέρσλαντ, έγραψε στο Twitter απευθυνόμενη προς τους αθλητές:

«Σήμερα δημιουργώ μια ομάδα υπό την καθοδήγηση αθλητών, για να αμφισβητήσουμε τους κανόνες και τα συστήματα του δικού μας οργανισμού που δημιουργούν εμπόδια στην πρόοδο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην διαμαρτυρίας».

Αυτή η πρωτοβουλία, που παραβιάζει τους κανόνες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία απαγορεύει κάθε «πολιτική, θρησκευτική ή φυλετική διαμαρτυρία ή προπαγάνδα» στους Αγώνες, προκύπτει από «ανοιχτές συζητήσεις» με δεκάδες Αμερικανούς αθλητές.

Πολλοί μίλησαν και συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας σε όλη τη χώρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στις 25 Μαΐου στη Μινεάπολη. Ο 46χρονος Φλόιντ δεν επέζησε από τη σύλληψή του, αφού ένας λευκός αστυνομικός τον πίεζε με το γόνατό του στο λαιμό για περισσότερα από οκτώ λεπτά.

«Ο πόνος που ένιωσαν οι μαύροι αθλητές και η μαύρη κοινότητα -τις τελευταίες εβδομάδες και πάρα πολύ καιρό πριν από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ- είναι απαράδεκτος», αναφέρει χαρακτηριστικά η Χέρσλαντ στην επιστολή της.

«Το θάρρος σας είναι εμπνευσμένο. Για δεκαετίες μιλήσατε για ισότητα και ενότητα και θυσιάσατε τη στιγμή σας στο βάθρο για να ζητήσετε αλλαγή. Και δεν σας ακούσαμε και ανεχθήκαμε τον ρατσισμό και την ανισότητα. Λυπάμαι. Αξίζετε καλύτερα. Μετράτε. Η ζωή των μαύρων έχει σημασία», πρόσθεσε και συνέχισε:

«Ήρθε η ώρα. Για να ακούσετε και να καταλάβετε. Για να κάνετε αυτό που πρέπει. Αποδεχτείτε ότι η καταπολέμηση της φυλετικής αδικίας είναι καθημερινό καθήκον όλων των ανθρώπων. Αλλάξτε τους κανόνες και επιτρέψτε να ακουστούν μαύρες φωνές».

Today, I am creating an athlete-led group to challenge the rules and systems in our own organization that create barriers to progress, including your right to protest. All Team USA athletes who are interested in participating are welcome. pic.twitter.com/uBnUV3WvEL

— Sarah Hirshland (@USOPC_CEO) June 9, 2020