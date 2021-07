Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) προειδοποιούν τους Αμερικανούς να μην κολυμπάνε ενώ έχουν… διάρροια φέτος το καλοκαίρι. Όμως η εικόνα με την οποία συνόδευσαν την ανάρτησή τους στο Twitter έκανε αυτή την προειδοποίηση viral.

Don’t swim or let your kids swim if sick with diarrhea. One person with diarrhea can contaminate the entire pool. Learn more ways to keep you and those you care about healthy. #HealthySwimming https://t.co/3ogS3ZlQX6 pic.twitter.com/lbN6uvvufu

— CDC (@CDCgov) July 1, 2021