Νεαροί μαθητές στη Βρετανία σκέφτηκαν τρόπους για να επηρεάζουν την εγκυρότητα του self test για τον κοροναϊό, προκειμένου να αποφύγουν το σχολείο!

Βίντεο που έγινε viral, δείχνει τους νέους να εφαρμόζουν καθημερινής χρήσης προϊόντα, όπως Coca-Cola, αντισηπτικό χεριών και φράουλες, πάνω στο self test.

Το βίντεο ανέβηκε και κοινοποιήθηκε μαζί με το hashtag #fakecovidtest και έχει φθάσει πάνω από 6.5 εκατομμύρια προβολές, ενώ ο πλέον ανενεργός λογαριασμός με το όνομα @fakecovidtests έφθασε πάνω από 20.000 ακολούθους.

«TikTok is teaching UK teenagers how to fake positive Covid-19 tests and shut down school bubbles…Videos uploaded under the search term #fakecovidtest have been viewed more than 6.5 million times»

Time to end this madness and stop testing.

