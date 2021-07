Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο ανέβασε η Λίσα Τσανέλ. Πρόκειται για τη σωσία της Τζένιφερ Άνιστον, η οποία είναι σαν δίδυμη αδερφή της ηθοποιού.

Στο βίντεο η Λίσα μιμείται τη «Ρέιτσελ Γκριν» από τη σειρά «Τα Φιλαράκια», ενώ ακούγεται ένα απόσπασμα από το επεισόδιο της σειράς «The One Where Chandler Can’t Remember Who Sister».

«Θέλω να παραιτηθώ, αλλά μετά σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνω υπομονή. Μετά, σκέφτομαι γιατί θα πρέπει κάποιος να μείνει σε μία τόσο ταπεινωτική δουλειά απλά επειδή σχετίζεται ελάχιστα με το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει;» ακούγεται να λέει.

Δείτε το παρακάτω και θα εντυπωσιαστείτε από το πόσο μοιάζουν: