Απολαυστικές στιγμές διακοπών ζει ο Μάτζικ Τζόνσον. Ο θρύλος της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας του πλανήτη βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Επτάνησα, όπου ξεκουράζεται και δείχνει τις ομορφιές της Ιθάκης και της Κέρκυρας στους εκατομμύρια ακολούθους του στο Twitter και το Instagram.

Ο 61χρονος αναρτά συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο από τα μέρη που επισκέπτεται και τονίζει ότι περνάει υπέροχα: «Πραγματικά απολαμβάνω τον χρόνο μου στην Ελλάδα. Σήμερα η Κούκι κι εγώ επισκεφθήκαμε ένα μοναστήρι που χτίστηκε το 1770 και ένα ξωκλήσι σε ένα νησί, προσβάσιμο μόνο με βάρκα, όπου ο κόσμος μπορεί να έρθει για να παντρευτεί» γράφει μεταξύ άλλων.

Επίσης, τον βλέπουμε να απολαμβάνει τη θέα από ψηλά, να δοκιμάζει θαλασσινά και να μπαίνει ακόμα και μέσα σε εκκλησίες προκειμένου να ξεναγηθεί. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του,Κούκι.

Where the Ionian Sea meets the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/8HB3t4U6sa

