«Θα ήθελα όλοι που θα παρακολουθήσουν την ταινία να δουν και να καταλάβουν μια νέα οπτική» λέει για την καινούργια ταινία της «From the Other Side of the Veil» το Γαλλο-αλγερινό μοντέλο Farida Khelfa, για χρόνια πολλά φίλη και μούσα των Azzedine Alaïa, Jean Paul Gaultier και Christian Louboutin, αλλά και φωτογράφων μόδας όπως οι Jean-Paul Goude και Pierre & Gilles.

Η ταινία είναι μια ανανεωτική ματιά στις μουσουλμάνες του αραβικού κόσμου, γυναίκες με φιλοδοξίες, γυναίκες ευφυείς και απίστευτα παθιασμένες με την καριέρα τους στον κόσμο της μόδας ή της τέχνης, ενώ διατηρούν την πίστη τους και τιμούν την κουλτούρα τους.

Fashion Icon Farida Khelfa’s New Film Celebrates Women in the Middle East | @AnOtherMagazine https://t.co/ryKI24kjsp pic.twitter.com/Vt9jrhjiLh — Women and Hollywood (@WomenaHollywood) June 21, 2021

«Με προσκάλεσαν στην Τζέντα στη Σαουδική Αραβία και συνάντησα όλες αυτές τις γυναίκες που είναι τόσο ταλαντούχες, έχουν τέτοια ευχέρεια λόγου και καλή μόρφωση» λέει η Khelfa σύμφωνα με το ΑΠΕ, μιλώντας στο AnOther.

«Ο τρόπος που τα δυτικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν τις γυναίκες αυτής της περιοχής είναι τόσο παρωχημένος και ανακριβής που πραγματικά ήθελα να κάνω κάτι για αυτό».

Στόχος της Khelfa είναι να αποδομήσει τα στερεότυπα προκαταλήψεων και τις παρανοήσεις για τις γυναίκες της Μέσης Ανατολής.

«Το πιο σημαντικό για μένα είναι να δείξω την πραγματικότητα.

Οι γυναίκες είναι τόσο σημαντικές στη Μέση Ανατολή, πιστεύω ότι είναι το μέλλον και ότι σύντομα θα είναι οι ηγέτες της περιοχής. Τόσες πολλές από αυτές είναι ιδιοκτήτριες επιχειρήσεων και διευθύνουσες σύμβουλοι που έχουν αποφοιτήσει από το Χάρβαρντ, το Στάνφορντ και όλα τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Δεν είναι θύματα όπως συνεχώς μας λένε. Είναι μαχήτριες που εκφράζονται με άνεση. Το να τις βλέπεις ως θύματα, είναι μια ματιά αποικιοκράτη» εξηγεί.

«Οι γυναίκες στη Μέση Ανατολή είναι ακριβώς σαν άλλες γυναίκες σε όλον τον κόσμο, όλες αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας» τονίζει η Farida Khelfa.

Η ταινία «From the Other Side of the Veil» θα είναι διαθέσιμη τον Ιούλιο στο YouTube.