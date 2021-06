Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Λίαμ Γκάλαχερ, τα συγκροτήματα The 1975 και Foals είναι μεταξύ πολλών μουσικών καλλιτεχνών που δωρίζουν έπαθλα στο πλαίσιο νέας εκστρατείας αρωγής για τους αστέγους του Λονδίνου.

Η οργάνωση «Streets Of London» που παρέχει υποστήριξη σε άτομα χωρίς στέγη στο Λονδίνο, υλοποιεί την καμπάνια #comeonhome με μία ξεχωριστή κλήρωση.

Τα έπαθλα που θα κληρωθούν είναι μία υπογεγραμμένη από τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ πολυτελής έκδοση του άλμπουμ Abbey Road με αφορμή την 50η επέτειο από την κυκλοφορία του, η ευκαιρία γνωριμίας με τους The 1975, μία Fender Stratocaster υπογεγραμμένη από τον Μαρκ Νόπφλερ των Dire Straits, εισιτήρια και διαμονή για τη συναυλία του Κρεγκ Ντέιβιντ στο O2 Arena, και Vip εισιτήρια για συναυλίες των Τζακ Σαβορέτι, The Amazons, Duran Duran, The Vaccines.

«Με τη σωστή υποστήριξη, οι άνθρωποι που βιώνουν την αστεγία μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους» δήλωσε ο διευθυντής της «Streets Of London» Ίαν Στιούαρτ Φόθριγχαμ.

«Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν μέσω αυτής της κλήρωσης θα μας επιτρέψουν να χρηματοδοτήσουμε πολλά πρότζεκτ σε όλο το Λονδίνο που παρέχουν στους άστεγους τη βοήθεια που χρειάζονται, ώστε να μπορούν να αφήσουν τους δρόμους πίσω και να κάνουν μια νέα αρχή» πρόσθεσε σύμφωνα με το ΑΠΕ.

«Χάρη στη γενναιοδωρία των καλλιτεχνών που έχουν δωρίσει ειδικά βραβεία και σε όσους συμμετέχουν στην κλήρωση ελπίζουμε να συγκεντρώσουμε ένα σημαντικό ποσό που θα κάνει την πραγματική διαφορά για τους ανθρώπους που είναι άστεγοι στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου».