Η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ ενώνουν τις δυνάμεις τους και πολεμούν ενάντια στους περιορισμούς του δικαιώματος ψήφου.

Ο νέος νόμος αποσκοπεί στην επέκταση των δικαιωμάτων ψήφου και στην αλλαγή των νόμων για τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών για τη μείωση της επιρροής του χρήματος στην πολιτική.

Η ταινία της Κέιτι Πέρι και του Ορλάντο Μπλουμ, με τίτλο «Μεταδόσεις από το Μέλλον», αρχίζει το έτος 2055, όπου η Αμερική που γνωρίζουμε δεν υπάρχει πλέον.

🚨Urgent message from 2055🚨Voting is a right & currently the freedom to vote is under attack. The #ForThePeopleAct Act believes in hearing from ALL voices. If you believe that voting should be easy, accessible & convenient to all, act now #WhileYouCan https://t.co/E1qlLvB4rk pic.twitter.com/41kg5PFNx4

