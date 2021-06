Για δεύτερη φορά παντρεύτηκε ζευγάρι από το Κονέκτικατ των ΗΠΑ. Αιτία για αυτό δεν ήταν κάποιος χωρισμός, αλλά η άνοια που ταλαιπωρεί τον γαμπρό, και η οποία τον έκανε να ξεχάσει ότι ήταν ήδη παντρεμένος.

Παρά το γεγονός ότι δεν θυμόταν τον γάμο του με την 54χρονη σύζυγό του, Λίζα, ο 56χρονος Πίτερ Μάρσαλ δεν είχε ξεχάσει την αγάπη του για εκείνη, που μετρά 12 ολόκληρα χρόνια.

Καθώς παρακολουθούσαν μαζί έναν γάμο στην τηλεόραση στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, ο Πίτερ ζήτησε από την Λίζα να τον παντρευτεί, έχοντας ξεχάσει πως ήταν ήδη η σύζυγός του.

After being diagnosed with early-onset Alzheimer’s, Peter Marshall forgot his wife’s name and their wedding day, but not how much he adores her.

In fact, Peter realized all over again he wanted to be with his favorite person forever. So he proposed — for the second time! pic.twitter.com/u10Bl7TLNZ

— Lawrence John (@valedictorianHS) June 14, 2021