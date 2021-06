Πως και πως περιμένει η Κέιτ Μίντλετον να γνωρίσει την μικρή Λίλιμπετ – Νταϊάνα. Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ επισκέφθηκε σχολείο της Κορνουάλης και οι δημοσιογράφοι δεν δίστασαν να της κάνουν ερώτηση για τη γέννηση της ανιψιά της.

«Εύχομαι τα καλύτερα στην μικρή Λίλιμπετ. Ανυπομονώ να την γνωρίσω. Δεν την έχουμε συναντήσει ακόμα, αλλά εύχομαι να γίνει σύντομα», δήλωσε η Κέιτ χαρακτηριστικά. Μάλιστα, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η Δούκισσα και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει ήδη στείλει το δώρο τους στον Χάρι και την Μέγκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γέννηση του μωρού, θεωρήθηκε από πολλούς μία καλή αφορμή για να αποκατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ της βασιλικής οικογένειας και των Χάρι – Μέγκαν. Το παλάτι, χάρηκε φυσικά με την ευχάριστη είδηση, αλλά το γυαλί έχει ραγίσει.

Duchess of Cambridge Kate Middleton tells @mitchellreports she wishes her new niece Lilibet “all the very best.”

She says: “We haven’t met her yet, so hopefully that will be soon.” pic.twitter.com/ZaCODMVLo0

— The Recount (@therecount) June 11, 2021