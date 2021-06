Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος 1ο New Generation Film Festival Με κομμένη την ανάσα Ενα ψάρι που το έλεγαν Γουάντα Ενα ήσυχο μέρος 2 Το δυστύχημα Ολοι οι άνθρωποι του προέδρου Πρόστιμο Μια Αμερικάνικη ληστεία Μήλα Η ωραία της ημέρας Ορνιθες (ή πώς να γίνεις πουλί) Αντε γεια, δήμαρχε Chungking Express Κρουέλα (με υπότιτλους) Digger Fast & Furious 9 - Μαχητές των δρόμων Εκπτωτοι άγγελοι Για τη μικρή Σάμα Ευτυχισμένοι μαζί Ο προδότης Σε έναν έρημο τόπο Ερωτική επιθυμία Μέσα μου βλέπω μονάχα θάλασσα Η μουσική της ζούγκλας (μεταγλωττισμένη) Το μίσος Μάρτιν Ίντεν Music for Ordinary Life Machines Ενας χρόνος στη Νέα Υόρκη Nomadland Μόνο αυτοί είδαν το δολοφόνο Ουπς! Ο Νώε έφυγε... (μεταγλωττισμένη) Το τραγούδι του δρόμου Υποσχόμενη νέα γυναίκα Η Ράϊα και ο τελευταίος δράκος (μεταγλωττισμένη) Παγιδευμένοι Soul (μεταγλωττισμένη) Soul (με υπότιτλους) Σουπερνόβα Στη ζάλη του έρωτα Ράφτης Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη) Οι καλοί πεθαίνουν νέοι Το σωσίβιο Ο άνθρωπος που πούλησε το δέρμα του Ο Ροζ Πάνθηρας Η δασκάλα Αυτοί που εύχονται τον θάνατό μου Τομ και Τζέρι (μεταγλωττισμένη) Γιάλντα, η νύχτα της συγχώρεσης Original Τίτλος 1st New Generation Film Festival A bout de souffle A Fish Called Wanda A Quiet Place Part II Accident All the President's Men Amercement American Animals Apples Belle de Jour Birds (Or How to Be One) Bye Bye Mr. Etxebeste! Chungking Express Cruella (subbed) Digger F9: The Fast Saga Fallen Angels For Sama Happy Together Il traditore In a Lonely Place In the Mood for Love Inside I see only the sea Jungle Beat The Movie (dubbed) La Haine Martin Eden Music for Ordinary Life Machines My Salinger Year Nomadland Only the Animals Ooops! Noah Is Gone... (dubbed) Pather Panchali Promising Young Woman Raya and the Last Dragon (dubbed) Shorta Soul (dubbbed) Soul (subbed) Supernova Swoon Tailor The Croods: A New Age (dubbed) The Good Die Young The Lifebelt The Man Who Sold His Skin The Pink Panther The Teacher Those Who Wish Me Dead Tom & Jerry (dubbed) Yalda, a Night for Forgivness Κιν/φοι Αθήνας ΦΛΕΡΥ ΑΝΕΣΙΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΘΗΝΑ COOL TYMVOS ΛΑΪΣ ΑΒΑΝΑ ΑΕΛΛΩ DIGITAL CINEMA ΑΘΗΝΑΙΑ ΑΙΓΛΗ ΑΙΟΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΚΤΗ ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΛΕΞ DIGITAL Cinema ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΙΚΗ DIGITAL ΑΛΟΜΑ ΑΛΣΟΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-Garden Cinema Digital ΑΜΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΝΟΙΞΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 3D digital ΑΣΤΡΟΝ DIGITAL ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ ΒΟΞ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΕΛ ΧΛΟΗ ΦΛΩΡΙΔΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ ΡΙΒΙΕΡΑ ΡΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΠΑΛΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ DIGITAL ΜΑΡΙΑΝΑ DIGITAL ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS DIGITAL ΛΙΛΑ DIGITAL CINEMA ΚΟΡΑΛΙ Cinemax ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Cinema ΘΗΣΕΙΟΝ ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax ΕΚΡΑΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΗΠΟΣ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ ΟΑΣΙΣ ΟΡΦΕΑΣ CINE ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΣΙΝΕ ΠΥΛΑΙΑ ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΣΙΝΕ ΑΛΙΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣ 2 ΑΙΓΛΗ 3 ΑΡΙΑΝ ΚΑΡΜΕΝ ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΙΝΕ ΚΕΚΡΩΨ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΛΕΞ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΑΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΣ CINEPLEXX ONE SALONICA Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική