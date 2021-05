Μία νέα καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του Μέριλιν Μάνσον έρχεται να προστεθεί στη λίστα με τις προηγούμενες.

Μία γυναίκα, η οποία προς το παρόν δεν έχει αποκαλύψει το όνομά της, ισχυρίζεται πως είχε σχέση για πάνω από 10 χρόνια με τον ροκ σταρ, ενώ εκείνος την βίαζε και την κακοποιούσε κατ’ εξακολούθηση από το 2011.

An ex-girlfriend alleges that the US goth rocker raped her, then forced her to watch a video of him abusing a young fan. #FMTNews #FMTLifestyle #MarylinManson #Rape #Abuse https://t.co/qMhcjBEeYh

— Free Malaysia Today (@fmtoday) May 29, 2021