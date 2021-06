Νέα μήνυση από πρώην άτομο του προσωπικού της, το οποίο την κατηγορεί για διάφορες παραβιάσεις στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μη αμειβόμενων μισθών αλλά και παραβίαση της ώρας διαλείμματος για μεσημερινό. Σε αγωγή που κατατέθηκε τη Δευτέρα, οι εργαζόμενοι κηπουρικής και συντήρησης που εργάστηκαν στο σπίτι της Καρντάσιαν στο Λος Άντζελες την κατηγορούν επίσης ότι δεν πληρώνει υπερωρίες και κάλυψη εξόδων αλλά και παρακρατεί ένα ποσοστό της αμοιβής τους για φόρους χωρίς να αναφέρει την απασχόλησή τους στις φορολογικές αρχές.

Kim Kardashian is sued by seven of her domestic workers at her $60 million mansion. She’s accused of not paying on time, not paying overtime, docking pay for taxes, not allowing meal breaks, and other labor violations. pic.twitter.com/8Npv4FCbQx

— Mike Sington (@MikeSington) May 24, 2021