Εκατοντάδες Ινδοί αψήφησαν τους περιορισμούς κατά της εξάπλωσης του κοροναϊού στη χώρα για να συμμετάσχουν στην κηδεία ενός… αλόγου την Κυριακή, με αποτέλεσμα το χωριό τους να μπει επειγόντως σε 14ήμερη καραντίνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, οι χωριανοί έσπευσαν για το… ύστατο χαίρε σε άλογο που θεωρούν ότι ήταν θεϊκό και προσήλθαν κατά εκατοντάδες για την τελετή του καταστόλιστου κουφαριού του αλόγου.

Μάλιστα, αρκετοί πιστοί συνωστίσθηκαν, ενώ πολλοί από αυτούς ήταν χωρίς μάσκα.

Τα βίντεο που κοινοποιήθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει οργή, τη στιγμή που η Ινδία αρχίζει κάπως να τιθασεύει το μεγάλο κύμα κοροναϊού που έχει σαρώσει τη χώρα.

Το αποτέλεσμα ήταν, όταν οι αρχές υγείας της χώρας πληροφορήθηκαν το περιστατικό, να επιβάλλουν σκληρή καραντίνα δύο εβδομάδων στο χωριό, σφραγίζοντάς το με απαγόρευση εισόδου και εξόδου από αυτό, ενώ ξεκίνησαν αμέσως και εκτεταμένα τεστ κοροναϊού στον τοπικό πληθυσμό.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι χωρικοί πίστευαν πως πρέπει να παρευρεθούν στην κηδεία για να δώσουν στο άλογο τη σωστή… αποστολή και να ηρεμήσουν τους θεούς.

#WATCH Hundreds of people were seen at the funeral of a horse in the Maradimath area of Belagavi, yesterday, in violation of current COVID19 restrictions in force in Karnataka pic.twitter.com/O3tdIUNaBN

— ANI (@ANI) May 24, 2021