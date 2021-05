O Νταμιάνο Νταβίντ, frontman του ιταλικού συγκροτήματος Μaneskin που κατέκτησε την πρώτη θέση στον 65ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, βρέθηκε αρνητικός στον έλεγχο για χρήση ναρκωτικών.

«Καμία χρήση ναρκωτικών δεν συνέβη στο Green Room και το θέμα θεωρείται λήξαν» ανέφερε μεταξύ άλλων η νέα ανακοίνωση της EBU, μετά από ανάλυση του μαγνητοσκοπημένου υλικού, αλλά και του τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών στο οποίο υπεβλήθη εθελοντικά ο frontman της μπάντας.

No drugs were used by Italian winners Måneskin in the Green Room.

Read our full statement here 👉 https://t.co/ChPX0C9wTO pic.twitter.com/MQWGyzyxDc

