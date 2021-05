Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει $43 εκατ. για την πραγματοποίηση εκτεταμένων επιχειρήσεων διάσωσης ειδών στα νησιά Γκαλαπάγκος, ενώ τους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα χειρίζονται πλέον ένας κτηνίατρος άγριων ζώων και ένας ειδικός στην αποκατάσταση των νήσων.

Η πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Re:wild, έναν οργανισμό που ιδρύθηκε στη διάρκεια της φετινής χρονιάς από μια ομάδα διακεκριμένων περιβαλλοντολόγων και τον Ντι Κάπριο, αλλά και τη Διεύθυνση Εθνικών Πάρκων των Γκαλαπάγκος, την Island Conservation και διάφορες τοπικές κοινότητες στοχεύει στην επιστροφή της άγριας ζωής σε όλα τα νησιά των Γκαλαπάγκος, αλλά και σε ολόκληρο το αρχιπέλαγος της Λατινικής Αμερικής στον Ειρηνικό Ωκεανό.

View this post on Instagram A post shared by Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)



Η δωρεά πρόκειται να χρηματοδοτήσει διάφορα προγράμματα στα Γκαλαπάγκος, τα οποία μεταξύ άλλων έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της Νήσου Φλορεάνα, όπου ζουν 54 απειλούμενα είδη και την επανεισαγωγή 13 ειδών που έχουν εξαφανιστεί από τη συγκεκριμένη τοποθεσία, όπως ο ατριχόρνις της Φλορεάνα, το πρώτο ωδικό πτηνό αυτού του είδους που περιέγραψε ο Κάρολος Δαρβίνος.

Τα χρήματα προορίζονται επίσης για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία και άλλων δραστηριοτήτων που έχουν στόχο την αποτροπή της εξαφάνισης του ροζ ιγκουάνα και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας των υδάτινων πόρων των Γκαλαπάγκος από τις επιπτώσεις του οικοτουρισμού.

Ο Ντι Κάπριο δήλωσε: «Όταν ταξίδεψα στις νήσους Γκαλαπάγκος, συναντήθηκα με την Πάουλα Καστάνιο και άλλους ήρωες της μάχης για το περιβάλλον στο Εκουαδόρ, που εργάζονται μέρα-νύχτα για τη σωτηρία ενός από τα πλέον αναντικατάστατα μέρη του πλανήτη.

More than half of Earth’s remaining wild areas could disappear in the next few decades if we don’t decisively act. This is why today I am excited to launch @Rewild – to help protect what’s still wild and restore the rest. pic.twitter.com/Sxmrx2uhwd — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) May 17, 2021



«Σε όλο τον κόσμο, η άγρια ζωή φθίνει. Έχουμε υποβαθμίσει τα τρία-τέταρτα των άγριων βιότοπων και έχουμε ωθήσει περισσότερα από 1 εκατ. είδη στο χείλος της εξαφάνισης. Περισσότερες από τις μισές εναπομείνασες παρθένες περιοχές του πλανήτη ενδέχεται να εξαφανιστούν στη διάρκεια λίγων δεκαετιών αν δεν δράσουμε αποφασιστικά».

«Οι περιβαλλοντικοί ήρωες που χρειάζεται ο πλανήτης είναι ήδη εδώ. Τώρα πρέπει όλοι να ανταποκριθούμε στην πρόκληση και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας μαζί τους».

Η Πάουλα Καστάνιο, που θα χειρίζεται τους λογαριασμούς του Ντι Κάπριο στο Instagram και το Twitter για να προωθήσει σημαντικές παρεμβάσεις, απαραίτητες για την επιστροφή άγριων ειδών στα Γκαλαπάγκος, δήλωσε: «Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για πάρα πολλά είδη, ιδιαιτέρως σε νησιά όπου οι μικροί πληθυσμοί τους είναι ευάλωτοι και απειλούνται».

«Έχουμε ανάγκη από γιγαντιαίες επενδύσεις, σαν αυτές που ανακοινώθηκαν σήμερα, για να καταφέρουμε να επαναλάβουμε τις επιτυχίες των Γκαλαπάγκος και σε άλλα μέρη του πλανήτη».

Later today, Paula will be taking over my Twitter account using Fleets to share more about her team’s rewilding efforts in the Galápagos. — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) May 17, 2021

Η Καστάνιο, που εργάζεται ως ειδικός της αποκατάστασης των νησιών τα τελευταία οκτώ χρόνια, πιστεύει ότι αν οι άνθρωποι μπορέσουν να συνυπάρξουν με τη φύση, η άγρια ζωή των οικοσυστημάτων μπορεί να αποκατασταθεί.

«Έως και το 97% της χερσαίας επιφάνειας των Γκαλαπάγκος έχει την ιδιότητα του εθνικού πάρκου. Δεν προσπαθούμε να διώξουμε τους ανθρώπους. Προσπαθούμε να εργαστούμε όλοι μαζί για να αποκαταστήσουμε την άγρια ζωή στα οικοσυστήματα και ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε την κοινότητα. Οι άνθρωποι θέλουν να μπορέσουν να συνεχίσουν να ευημερούν, μαζί με τη φύση».

When I travelled to the Galápagos Islands, I met with Paula A. Castaño from Island Conservation (@NoExtinctions), who works day in and day out to help save one of the most irreplaceable places on the planet. — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) May 17, 2021



«Για παράδειγμα, στη Φλορεάνα μπορείς να δεις έναν σπίνο του Δαρβίνου να στέκεται δίπλα σου. Αν πας στην παραλία, μπορείς να δεις θαλάσσιους λέοντες κάπου στις γωνίες να απολαμβάνουν κοντά σου τον ήλιο. Δεν φοβούνται τους ανθρώπους, επειδή δουλεύουμε μαζί τους. Δεν απειλούνται όπως σε άλλες περιοχές που διακατέχονται από τρόμο απέναντι στην ανθρώπινη παρουσία».

Η Καστάνιο θυμάται τις επιτυχημένες επιχειρήσεις αποκατάστασης του παρελθόντος. Το 2012, εισβάλλοντα τρωκτικά απομακρύνθηκαν από τη νήσο Πινσόν από το εθνικό πάρκο των Γκαλαπάγκος, σε συνεργασία με την Island Conservation, με στόχο την προστασία της γιγαντιαίας χελώνας της Πίνσον. Ως αποτέλεσμα, το 2014 εντοπίστηκαν στο νησί μωρά χελωνάκια.

«Έχουμε δει στη διάρκεια της ζωής μας την άγρια ζωή να αποκαθίσταται, επομένως δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε πέντε ή 20 ή 50 χρόνια. Μιλάμε για άμεσα αποτελέσματα. Θα δούμε το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, και όχι μόνο στα Γκαλαπάγκος, αλλά και πολύ πιο μακριά, στο αρχιπέλαγος της Λατινικής Αμερικής».

Ο Μαρτσέλο Μάτα Γκερέρο, υπουργός περιβάλλοντος και υδάτων των Γκαλαπάγκος, δήλωσε: «Αυτού του είδους οι συνεργασίες που ευνοούν τις κοινωνικές και οικονομικές καινοτομίες, είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε σε όλο τον κόσμο για την αποκατάσταση του πλανήτη μας».

Re:wild begins with a $43m commitment to rewild the Galapagos, to bring the Pink Iguana, the Floreana Giant Tortoise and the Floreana Mockingbird back from the brink of extinction, and to ensure the people of the Galápagos thrive with the wild. — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) May 17, 2021



«Με το Εκουαδόρ, μια από τις 17 χώρες του πλανήτη που χαρακτηρίζονται από τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, έχουμε την ευκαιρία να επιδείξουμε πώς μοιάζει ένα πραγματικά αποτελεσματικό σύστημα για την προστασία και την αποκατάσταση της άγριας ζωής και των παρθένων οικοσυστημάτων που μοιραζόμαστε – το ανοσοποιητικό σύστημα του πλανήτη μας, που προστατεύει όλη τη ζωή στη Γη, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την ανάδυση ασθενειών».

Ο Ντι Κάπριο, ο οποίος μάχεται εδώ και καιρό για τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα, έχει δωρίσει συνολικά περισσότερα από $100 εκατ. σε διάφορα προγράμματα. Επιπλέον, έχει επαινέσει την έφηβη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ ως «μια ηγέτιδα της εποχής μας» και έχει μιλήσει στον ΟΗΕ για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής το 2014.

Με πληροφορίες από Guardian