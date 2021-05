Ένας ουρανοξύστης εκκενώθηκε σήμερα στην Κίνα, αφότου το κτίριο, ύψους σχεδόν 300 μέτρων, άρχισε να «τρέμει» για άγνωστο, μέχρι στιγμής, λόγο, με αποτέλεσμα να προκληθούν σκηνές πανικού.

Το SEG Plaza, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε το 2000, είναι ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια στη Σεντζέν (νότια).

Το κτίριο, το οποίο δεσπόζει λόγω του ύψους του των 291 μέτρων στην επιχειρηματική συνοικία της πόλης, στεγάζει μεταξύ άλλων μια τεράστια αγορά εξαρτημάτων και ηλεκτρικών προϊόντων.

Το γραφείο διαχείρισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκη της Σεντζέν ανέφερε στο κοινωνικό δίκτυο Weibo ότι θα «εξακριβώσει τα αίτια των κραδασμών» στον ουρανοξύστη, επισημαίνοντας πως «δεν σημειώθηκε καμία σεισμική δόνηση στην περιοχή σήμερα».

Το SEG Plaza άρχισε να ταλαντεύεται γύρω στις 13.50 τοπική ώρα, σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν αμέσως σκηνές πανικού.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται εκατοντάδες πεζοί να τρέχουν μακριά από το κτίριο.

Ο πύργος βρίσκεται σε μια συνοικία στο κέντρο του Σεντζέν, γνωστή κυρίως για τον τεράστιο πεζόδρομό της που είναι γεμάτος με καταστήματα και εμπορικά κέντρα.

Έπειτα από επιθεώρηση, οι υπεύθυνοι της συνοικίας Φουτιάν ανέφεραν ότι δεν βρήκαν στο έδαφος, περιμετρικά του κτιρίου, «καμία ρωγμή».

«Κανένα κομμάτι τοίχου δεν έχει πέσει ούτε έχει υποστεί ζημιές», σημείωσαν στην επίσημη αναφορά τους.

🇨🇳 As if all the weird things coming from China weren’t enough, in another one, a building, SEG Plaza Building in Shenzhen, began to shake for unknown reasons which caused evacuation and chaos.

More videos in the thread. pic.twitter.com/R6qokkt1cw

— KreatelyOSINT🔸🌍 (@KreatelyOSINT) May 18, 2021