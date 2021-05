Ένα γλυκύτατο βίντεο μιας λέαινας που κάνει βόλτα με τα μωρά της έχει κάνει τον γύρο του παγκόσμιου internet. Και είναι λογικό, αφού οι πανέμορφες εικόνες είναι ακριβώς το βάλσαμο που μας χρειάζεται σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Το βίντεο ανάρτησε ο Σουσάντα Νάντα της Ινδικής Δασικής Υπηρεσίας και απεικονίζει μια λέαινα να περπατά σε ένα μονοπάτι μαζί με τα δυο μωρά της που την ακολουθούν κατά πόδας. Τα μικρούλια είναι τόσο χαριτωμένα, που δεν είναι απίθανο να καταλήξετε να βλέπετε το βίντεο ξανά και ξανά.

Μάλιστα, ο Σουσάντα Νάντα έγραψε ως περιγραφή του βίντεο: «Ακολούθησε τη μητέρα σου και ποτέ δεν θα πάρεις τον λάθος δρόμο».

Φυσικά, τα σχόλια και τα retweets πήραν φωτιά.

Follow your mother. You will never go wrong 💕 pic.twitter.com/YcFCKFAN4W

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 13, 2021