Αυνανισμός στον χώρο εργασίας σας; Εάν ήσασταν ένας από τους υπαλλήλους της Erika Lust, θα ήσασταν σχεδόν υποχρεωμένοι.

Η indie σκηνοθέτης ροζ ταινιών ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία για το «Masturbation Month» (Μήνας Αυνανισμού, όπου επιτρέπει στα 36 μέλη του προσωπικού της, να πάρουν 30 λεπτά διάλειμμα κάθε μέρα για να αυνανίζονται κατά τις ώρες εργασίας. Η εκστρατεία, η οποία ξεκίνησε στις αρχές αυτού του μήνα και θα διαρκέσει όλο το χρόνο, στοχεύει να βοηθήσει στην απενοχοποίηση του αυνανισμού στην καθημερινή ζωή. Η Lust καλεί επίσης άλλους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να συμμετάσχουν στην προσφορά ρυθμιζόμενων διαλειμμάτων απόλαυσης για τους υπαλλήλους τους.

Ο αυνανισμός στο γραφείο δεν είναι μια νέα ιδέα.

Το 2016, μια έρευνα του περιοδικού Time Out στη Νέα Υόρκη διαπίστωσε ότι το 39% των ανθρώπων αυνανίζονταν στη δουλειά. Και ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει τον χαρακτήρα του Matthew McConaughey στο Wolf of Wall Street, εξηγώντας πώς αυνανίζεται δύο φορές την ημέρα – μία φορά το πρωί, μία φορά μετά το μεσημεριανό γεύμα – για να διατηρήσει την απόδοσή του στη δουλειά. Όμως, όταν πρόκειται για το χώρο εργασίας, υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ καταλληλόλητας και ευπρεπισμού. Πέρυσι, ο συντάκτης του New Yorker και νομικός αναλυτής του CNN, Jeffrey Toobin απολύθηκε καθώς αυνανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης Zoom εκλογικής προσομοίωσης. Το πλαίσιο, ο χρόνος και ο τόπος, και το μεγάλο – η συγκατάθεση – είναι το κλειδί.

Σε αντίθεση με τον Toobin, το προσωπικό του Lust δεν θα το κάνει μπροστά σε συναδέλφους. Αντ ‘αυτού, στο γραφείο έχει δημιουργηθεί ένας ιδιωτικός «σταθμός αυνανισμού» για τον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να προγραμματίσουν τις επισκέψεις και τις ώρες.

Σκεφτείτε το ως κράτηση αίθουσας συσκέψεων αλλά με περισσότερους οργασμούς….