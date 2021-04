Την Κυριακή, θα εκτελέσει χρέη βασικού διαιτητή σε αγώνα playoff μεταξύ των ομάδων Hapoel Haifa και Beitar Jerusalem στο Ισραήλ. Ο συγκεκριμένος αγώνας θα είναι όμως σημείο ορόσημο σε αυτό που η Σαπίρ Μπέρμαν χαρακτηρίζει ως «μακρύ ταξίδι» για να ζήσει όπως πραγματικά είναι.

Η ίδια δηλώνει πως έχει λάβει την στήριξη της οικογένειάς της, του τοπικού σωματείου διαιτητών, της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας αλλά και των διεθνών αξιωματούχων ποδοσφαίρου, ενώ παίκτες και φίλαθλοι έχουν αρχίσει να της απευθύνονται ως γυναίκα, ακόμη κι όταν διαμαρτύρονται για τις ενέργειές της στο παιχνίδι.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία στήριξε επισήμως την απόφασή της.

«Έχουμε νέα διαιτητή, της Σαπίρ Μπέρμαν», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter. «Είμαστε τόσο περήφανοι».

