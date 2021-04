Εκτός από τα παθιασμένα ερωτικά φιλιά και τις ιστορίες αγάπης που μας φέρνουν δάκρυα στα μάτια με το πόσο «αληθινά ψεύτικες είναι», ο κινηματογράφος, οι ταινίες, το Χόλυγουντ, το Νέτφλιξ-πείτε το όπως θέλετε- μας δίδαξε πολλά και διάφορα για το σεξ.

Η συναίνεση είναι απλή υπόθεση. Μπορεί στις πρώτες μας ερωτικές συνευρέσεις να μην το είχαμε συνειδητοποιήσει απόλυτα αλλά μεγαλώνοντας έχουμε καταλάβει ότι δεν ισχύει όταν ένας από τους δύο είναι μεθυσμένος. Μέσα από το Superbad μαθαίνουμε, με τον πιο απλό τρόπο, ότι δεν πρέπει να κάνουμε σεξ με κάποιον που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ. Δεν μπορεί να δώσει την πραγματική του συναίνεση!

Το αργά και σταθερά κερδίζει. Σε κάποιες ταινίες παρουσιάζεται το καλό σεξ ως κάτι γρήγορο, άγριο και παθιασμένο αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται 100% στην πραγματικότητα. Υπάρχουν όμως κι εκείνες που μας επιβεβαιώνουν ότι μπορεί να είναι αργό και σταθερό. Εξαρτάται από το πώς εμείς θέλουμε να το βιώσουμε.

Κι αν είσαι gay και δεν το ξέρεις ή το «φοβάσαι;» Οι απαντήσεις στο Adele και στο Call me by your name.

Ένα menage a trois μπορεί να πιάσει, μπορεί και όχι. Μάλλον όμως όχι αν ένα από τα τρία μέρη είναι τόσο εκρηκτικά παλαβό όσο η Πενέλοπε Κρουζ. Βλέπε Vicky Cristina Barcelona!

Μπορείς να κάνεις σεξ στο πρώτο ραντεβού ή και να μην κάνεις. Ένα από τα μαθήματα που μας έδωσε το How to Lose A Guy in 10 Days ήταν αυτό. Δεν υπάρχει κανόνας για το πότε θα κάνουμε σεξ με κάποιον που μας αρέσει και είναι οκ είτε αυτό συμβεί στο πρώτο ραντεβού είτε στο τρίτο ή σε όποιο ραντεβού αποφασίσουμε εμείς.

Δεν είναι απαραίτητο το σεξ για να έχεις μια ολοκληρωμένη σχέση. Σε τόσες πολλές ρομαντικές κομεντί βλέπουμε ότι το σεξ δεν είναι το μοναδικό συστατικό που κάνει τα ζευγάρια ευτυχισμένα και το ενδιαφέρον τους ενός για του άλλου δεν μειώνεται επειδή αυτό δεν υπάρχει σε κάποια φάση. Αυτό το βλέπουμε στο 13 Going on 30 και αυτό πρέπει να κάνουμε, ό, τι νιώθουμε εμείς σωστό και όχι ό, τι θεωρούμε σωστό με βάση το τι πιστεύει η κοινωνία.

Ο έρωτας και το σεξ είναι πράγματα απρόβλεπτα, αλλά και λίγο… μοιραία, συμπαντικά. Βλέπε το The Holiday και το My Blueberry Nights. Ιδίως το πρώτο. Άλλωστε, και τα δύο έχουν τον υπέρτατο Τζουντ Λο.

Πάντα παίρνουμε προφυλάξεις. Αυτό δεν χρειαζόμασταν το σινεμά για να μάθουμε ότι είναι το νούμερο ένα στην σεξουαλική μας ζωή αλλά η υπενθύμιση που έρχεται από το Mean Girls είναι πολύτιμη και αναγκαία.

