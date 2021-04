Στα τέλη του 2022 τοποθετεί ο Μπιλ Γκέιτς την «πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα» καθώς έως τότε θα είναι διαθέσιμα περισσότερα εμβόλια για τον κοροναϊό. Μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο SkyNews ο συνιδρυτής της Microsoft επεσήμανε ότι με την επιτάχυνση της εμβολιαστικής εκστρατείας σε πλουσιότερες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, απελευθερώνονται δόσεις των εμβολίων για να μοιραστούν και άλλες χώρες.

Ο ίδιος δεν αναμένει να λήξει ο εφιάλτης της Covid-19 μέχρι τον ερχόμενο χρόνο, ωστόσο δήλωσε και πάλι αισιόδοξος ότι ο αριθμός των κρουσμάτων θα περιοριστεί σε «πολύ μικρά νούμερα» μέχρι το τέλος του 2022.

«Over the balance of the year, the US, the UK and others will be able to make sure that the vaccines are now going to the developing countries.»@BillGates speaks about the need for richer countries to share #COVID19 vaccines.

