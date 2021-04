Η γνωστή ηθοποιός Αλίσια Μιλάνο έκανε το εμβόλιο για τον κοροναϊό και πόζαρε για μια φωτογραφία.

Η 48χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στη συνέχεια τη φωτογραφία της στο instagram με λεζάντα: «Ευχαριστώ για το εμβόλιο covid. Η επιστήμη είναι καταπληκτική».

Υπενθυμίζεται ότι η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ Αλίσα Μιλάνο είχε αποκαλύψει το περασμένο καλοκαίρι, μέσω social media ότι νόσησε από κοροναϊό υπογραμμίζοντας μάλιστα πως η εμπειρία αυτή ήταν εφιάλτης.

Η 48χρονη ηθοποιός δημοσίευσε συγκεκριμένα ένα βίντεο στο οποίο χτενίζεται λίγο μετά το λούσιμο και δείχνει να χάνει τούφες από τα μαλλιά της.

Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler pic.twitter.com/H0wCmzYswV

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 9, 2020