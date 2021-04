Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την «κατάρρευση» της European Super League, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο Champions League, τονίζοντας πως δεν του αρέσει το νέο φορμάτ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ μίλησε το μεσημέρι της Παρασκευής στη συνέντευξη τύπου ενόψει του αυριανού ματς με τη Νιουκάστλ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη European Super League αλλά και τον νέο τρόπο με τον οποίο θα διεξάγεται το Champions League.

Ο Γερμανός τεχνικός έμεινε ικανοποιημένος που η European Super League τέθηκε εκτός πλάνων, ωστόσο αναφερόμενος στο νέο Champions League, εξέφρασε την απορία του για το πώς θα χωρέσουν τα έξτρα παιχνίδια στο καλεντάρι.

«Το πιο θετικό από όλα, είναι πως δεν θα πραγματοποιηθεί η European Super League. Ξέρω ότι είναι φυσιολογικό ότι οι άνθρωποι θα λένε «πώς μπορούμε να συνεχίσουμε», αλλά αυτό δεν είναι κάτι που λύνεται σε μια εβδομάδα. Ως ομάδα πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε, όπως το ποδόσφαιρο. Αυτό θα κάνουμε εμείς.

Δεν μπορείς να δημιουργείς διαρκώς νέες διοργανώσεις. Είναι πολύ καλό το ότι το European Super League δεν θα υπάρχει, αλλά και το νέο Champions League δεν είναι ωραίο. Η UEFA μας έδειξε την ιδέα και δεν μου αρέσει καθόλου, θα υπάρχουν δέκα αντί για έξι ματς. Απορώ που θα χωρέσουν στο καλεντάρι αυτά τα ματς» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Klopp: You can’t just introduce always more competitions. Very good that the new Super League is off the table, but the new CL is not great. UEFA showed me the idea and I said I don’t like it – 10 games rather than six. No idea where to put them in.

