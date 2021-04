Μια σύγχρονη οδύσσεια πέρασε ο Σύριος ναύτης Μοχάμεντ Αΐσα, ο οποίος αναγκάστηκε να περάσει τέσσερα ολόκληρα χρόνια ολομόναχος σε ένα εγκαταλελειμμένο πλοίο ανοιχτά της Αιγύπτου.

Χτες, ο Μοχάμεντ κατάφερε να μπει σε ένα αεροπλάνο και να γυρίσει στην τσακισμένη από τον πόλεμο πατρίδα του, να ξαναδεί και να μιλήσει στους δικούς του.

It’s not often in this business that you get to report some genuinely good news. But I’m delighted to say that Mohammed Aisha, the sailor stuck off the Egyptian coast for 4 years, is on his way home to Syria. To all those who offered your help, many thanks. pic.twitter.com/tQ2xpC1q36

— Paul Adams (@BBCPaulAdams) April 22, 2021