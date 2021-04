Με το παράσημο του Ιππότη των Τεχνών και των Γραμμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres) τιμάται ο Αντρέ Λιόν Τάλι.

The former Vogue editor will be made a chevalier of the Ordre des Arts et des Lettres, a recognition for contribution to the arts in France, where he has lived intermittently throughout his life. https://t.co/Gm5oCMXPoS

— The Business of Fashion (@BoF) April 20, 2021