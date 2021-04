Ένα πάρτι που πραγματοποίησε μια οικογένεια του Νιου Χαμσάιρ των ΗΠΑ, για να γιορτάσουν την αποκάλυψη του φύλου του παιδιού που περιμένουν, ήταν τόσο… εκρηκτικό, που πολλοί κάτοικοι νόμιζαν ότι έγινε σεισμός, ενώ ο ήχος ακούστηκε και πέρα από τα σύνορα της πολιτείας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία του Κίνγκστον, μιας πόλης κοντά στα σύνορα της πολιτείας με τη Μασαχουσέτη, έλαβε καταγγελίες για δυνατή έκρηξη το βράδυ της Τρίτης. Έτσι, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο που τους παρέπεμπαν οι πολίτες, για να διαπιστώσουν ότι το μια οικογένεια έκανε πάρτι για την αποκάλυψη των φύλων του παιδιού της και το γιόρταζε με… εκρηκτικά.

Συγκεκριμένα, πηγή της έκρηξης ήταν ογδόντα κιλά της ουσίας Tannerite, σύμφωνα με την αστυνομία. Η οικογένεια θεώρησε ότι το νταμάρι στο οποίο βρίσκονταν θα ήταν το ασφαλέστερο σημείο για να πυροδοτήσει το εκρηκτικό, το οποίο συνήθως κυκλοφορεί στο εμπόριο ως στόχος για σκοποβολή, όπως ανέφερε η αστυνομία.

Gender reveal explosion at New Hampshire quarry rattles towns in 2 states https://t.co/0wA7TMxrX2 pic.twitter.com/7ZCubXZzd8

— The Oregonian (@Oregonian) April 22, 2021