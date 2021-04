Αυτός και αν είναι ο απόλυτος Bachelor. Ένας άντρας, ο οποίος έβγαινε ραντεβού με 35 γυναίκες την ίδια περίοδο και λάμβανε δώρα από όλες τους, συνελήφθη στην Ιαπωνία.

Πρόκειται για τον Takashi Miyagawa, ο οποίος έχει μια part-time εργασία, κάθε φορά έλεγε και άλλη ημερομηνία γενεθλίων στις γυναίκες με τις οποίες έβγαινε. Ο 39χρονος συνελήφθη και κατηγορείται ότι εξαπάτησε τις 35 γυναίκες, στις οποίες υποσχόταν ότι η σχέση τους ήταν σοβαρή.

Boyfriend who ‘dated 35 women so he regularly received gifts’ is arrested for fraud in Japan https://t.co/59es8dQcHP

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 23, 2021