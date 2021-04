Η 24χρονη κόρη της Μαντόνα έδωσε μια σπάνια, εξομολογητική συνέντευξη στο περιοδικό Vanity Fair.

Στην συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού, η Λούρδη μίλησε για τα χρόνια στο φημισμένο Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts του Μανχάταν, στο οποίο φοιτούσε ο επίσης διάσημος, νεαρός ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ.

Η ίδια επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν για χρόνια εξομολογούμενη πως οι δυο τους υπήρξαν ζευγάρι. «Τον σέβομαι πολύ, ήμασταν ένα ζευγάρι. Το πρώτο μου αγόρι.» είπε για τον δημοφιλή ηθοποιό.

Ο Σαλαμέ είχε πριν από χρόνια αναφερθεί δημόσια σε ένα πάρτι όπου είχε διασκεδάσει με τη Λούρδη και τη Μαντόνα: «Ήταν πραγματικά μια πολύ διασκεδαστική βραδιά … Η Μαντόνα ήταν μαζί μας χορεύοντας και ο φίλος μου Τζόι ήταν εκεί και η Λόλα ήταν εκεί και όλοι χορέψαμε μαζί», είχε πει ο πρωταγωνιστής του «Call Me By Your Name» στη ραδιοφωνική εκπομπή του Andy Cohen το 2017.

«Συνήθως δεν μιλάω για αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν μια καλή βραδιά», πρόσθεσε τότε.

Η Λούρδη Λεόν – γνωστή και ως Λόλα – βγαίνει πλέον με τον κομμωτή Jonathan Puglia.

Χορεύτρια και μοντέλο, η ίδια έχει συνεργαστεί με πολλούς επώνυμους οίκους (Stella McCartney, Adida κ.α.) και πρόσφατα έγινε το νέο πρόσωπο της καμπάνιας του Marc Jacobs για την Άνοιξη του 2021.

