Η ανθρωπιστική οργάνωση, με έδρα την Παλαιστίνη, «Aman Palestin» κάλεσε τον πολιτικό και επαγγελματία αρχιτέκτονα Ridwan Kamil από την Ινδονησία να σχεδιάσει ένα τζαμί στη χώρα μετά από την καταστροφή πολλών τζαμιών στη Γάζα ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ.

Ο Ridwan ήταν αρχιτέκτονας πριν γίνει δήμαρχος της Ινδονησίας στην πόλη Bandung το 2013. Έχει την ειδικότητα να σχεδιάζει τζαμιά και συμφώνησε να αναλάβει το έργο με κόστος 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

