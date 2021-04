Από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως δεν θα συνεχίσει στην Μπάγερν Μονάχου μετά το καλοκαίρι, το όνομα του Νταβίντ Αλάμπα «έπαιξε» για όλες σχεδόν τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης.

Αυτή που κέρδισε όμως την υπογραφή του φαίνεται πως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης καθώς όπως μεταδίδουν ξένα Μέσα έχει ήδη υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα» και το μόνο που μένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.

Στην Μπάγερν βρίσκεται από το 2009 με εξαίρεση ένα εξάμηνο που είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στη Χοφενχάιμ και ως μέλος των Βαυαρών έχει κερδίσει εννέα πρωταθλήματα, έξι Κύπελλα, πέντε γερμανικά Super Cup, δυο Champions League, ισάριθμα Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων και δυο Super Cup Ευρώπης.

🚨 BREAKING 🚨

Bayern Munich defender David Alaba has signed a 5-year deal with Real Madrid and will join in the summer pic.twitter.com/9YTsOhbeEN

— Football Daily (@footballdaily) April 21, 2021