«Είναι κρίμα τώρα που βρισκόμαστε στην τελική ευθεία να σκοντάψουμε στο τελευταίο εμπόδιο», δήλωσε ενόψει των ανακοινώσεων κυβέρνησης και ειδικών, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελέγχων, ενώ απηύθυνε συγχρόνως παράκληση «να εμβολιαστούν όλοι», με στόχο, «όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να δημιουργήσουμε τείχος ανοσίας».

Μιλώντας στην ΕΡΤ1, ο υπουργός εκτίμησε παράλληλα πως «θα πρέπει να πάμε πλέον σε συνολικό άνοιγμα των σχολείων», ενώ για τα οικονομικά μέτρα στήριξης προϊδέασε ότι «όπου διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με πληττόμενες κατηγορίες συμπολιτών μας, θα υπάρξει διορθωτική παρέμβαση έτσι ώστε να ενισχυθούν οι κατηγορίες αυτές».

Λίγο πριν τις πολυαναμενόμενες ανακοινώσεις, ο υπουργός Επικρατείας αφού επανέλαβε εισαγωγικώς ότι «η βάση της δικής μας φιλοσοφίας είναι, ακούμε τους ειδικούς, αξιολογούμε τα επίκαιρα δεδομένα και επί τη βάσει αυτών αποφασίζουμε με πρώτιστο αγαθό τη δημόσια υγεία», ανέφερε στη συνέντευξή του ότι «σήμερα, πράγματι, φαίνεται να έχει φθάσει το πλήρωμα του χρόνου να αξιολογηθούν τα δεδομένα. Θα συνεδριάσει η επιτροπή των γιατρών μας, η οποία θα κάνει την εισήγησή της για τα θέματα που αφορούν την κίνηση του Πάσχα, ενδεχομένως και τον οδικό χάρτη για να μπορέσουμε ελεγχόμενα να ανοίξουμε ορισμένες δραστηριότητες στην κοινωνία και την αγορά. Η επιλογή που κάναμε από κοινού, να ανοίξουν ελεγχόμενα ορισμένες δραστηριότητες όπως το λιανεμπόριο και τα Λύκεια, ήταν απολύτως επιτυχημένη», αφού, συνέχισε, «με τον τρόπο αυτό προστατεύσαμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους πληθυσμούς που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να βρίσκονται σε περιβάλλοντα πιο επικίνδυνα, όπως οι συναθροίσεις, τα σπίτια».

«Πάσχα στο χωριό»

Όσον αφορά το Πάσχα ο υπουργός απάντησε: «Η αίσθηση που αποκομίζουμε είναι ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη ακόμη η υπερτοπική, διαπεριφερειακή μετακίνηση, είναι επίσης σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε έναν πιο σαφή ορίζοντα ελευθερίας για όλους μας. Σήμερα, ευτυχώς, έχουμε πολύ περισσότερα όπλα στη φαρέτρα μας, τον εμβολιασμό που προχωράει με ικανοποιητικούς ρυθμούς, τα αυτοδιαγνωστικά τεστ που η χώρα μας έχει αξιοποιήσει στο έπακρο, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτιμώ, και τον καλό καιρό, που έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τα πράγματα. Όλα αυτά θα τα έχουμε πάρα πολύ σύντομα, θα υπάρξουν δημόσιες ανακοινώσεις – δεν γνωρίζω αν θα είναι από τον πρωθυπουργό ή τους αρμόδιους υπουργούς – πολύ σύντομα όμως αναμένουμε ανακοινώσεις για το σύνολο των θεμάτων».

Στο διευκρινιστικό δε, ερώτημα αν οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σήμερα, ο Γ. Γεραπετρίτης απάντησε, «το «πολύ σύντομα» είναι από σήμερα και για τις επόμενες ώρες ή ημέρες».

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την ψυχική κόπωση όλων, είπε πως «έχουμε την προδιάθεση να βγούμε έξω, να επαναφέρουμε τις ζωές μας στην κανονικότητά τους, να δούμε τους οικείους μας στην επαρχία που έχουμε να τους δούμε πολλούς μήνες». Από την άλλη όμως, ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε τον κίνδυνο μεταφοράς της υγειονομικής κατάστασης από την Αττική, που έχει «πολύ μεγαλύτερες» υγειονομικές δυνατότητες, στην επαρχία, ενώ «ένα ζήτημα είναι να προστατέψουμε και τις περιοχές της χώρας μας που βρίσκονται σε ένα καλύτερο επιδημιολογικό επίπεδο. Αντιλαμβάνομαι ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, έχουμε τουλάχιστον μια ορατότητα ότι σε πολύ σύντομο χρόνο θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε τις ζωές μας. Είναι κρίμα», συμπέρανε, «τώρα που βρισκόμαστε στην τελική ευθεία να σκοντάψουμε στο τελευταίο εμπόδιο».

Θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι

Συγχρόνως ο υπουργός Επικρατείας προϊδέασε ότι «θα υπάρξουν μηχανισμοί ελέγχου εφόσον η απόφαση θα είναι να απαγορευθούν οι υπερτοπικές μετακινήσεις, θα υπάρξουν έλεγχοι οι οποίοι θα αποτρέπουν την κίνηση αυτή. Θα υπάρξει εντατικοποίηση των ελέγχων και στην Αττική, στις περιοχές όπου πράγματι εμφανίζονται τα φαινόμενα υπερσυναθροίσεων», όπου όμως είναι «δύσκολη η επέμβαση εκ των πραγμάτων (…) προσπαθούμε με κατανόηση να βλέπουμε τα φαινόμενα αυτά αλλά θα πρέπει η τάξη να τηρηθεί και είναι μια υποχρέωση απέναντι στη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, οι οποίοι συμμορφώνονται απολύτως. Οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν, τα μέτρα θα τηρηθούν», κατέληξε για το θέμα αυτό.

Συνέστησε πάντως, «λίγη υπομονή χρειάζεται, αντιλαμβάνομαι την πολύ μεγάλη πίεση που έχουν όλοι», όμως, συμπλήρωσε, «πρέπει όλοι να συνταχθούμε έτσι ώστε τώρα που βρισκόμαστε στο τέλος να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το τούνελ».

Στο ερώτημα γιατί δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο καταγωγής τους το Πάσχα άτομα που εμβολιάστηκαν, νόσησαν κ.λπ., εξήγησε ότι «η επιλογή είναι να μην πάμε στο μοντέλο, να επιτρέψουμε σε εμβολιασμένους ή σε όσους έχουν αντισώματα από τη νόσηση, και τούτο γιατί ακόμη δεν βρισκόμαστε στην κατάσταση να έχουμε προσφορά εμβολίων για όλο τον πληθυσμό», ως εκ τούτου κάτι τέτοιο «θα δημιουργούσε μια υποκείμενη διάκριση έναντι εκείνων που δεν βρίσκονται ακόμη σε κατηγορία να εμβολιαστούν».

Για το πρόγραμμα εμβολιασμού ειδικότερα, αφού παρατήρησε εισαγωγικώς ότι «δεν έχει περάσει επαρκώς η διαχυτική αξία του να εμβολιαστεί ο κόσμος και ιδιαιτέρως οι ηλικίες εκείνες οι οποίες είναι ευάλωτες, επίσης εκείνοι που έχουν υποκείμενα νοσήματα», σημείωσε εμφατικά ότι «αυτή τη στιγμή τη μεγάλη πίεση την δεχόμαστε εκ του γεγονότος ότι μη εμβολιασμένοι συμπολίτες μας βρίσκονται να νοσούν και να γεμίζουν τα νοσοκομεία και να μεταδίδουν την ασθένεια», απευθύνοντας παράκληση, όπως χαρακτηριστικά είπε, «να εμβολιαστούν όλοι», με στόχο, «όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να δημιουργήσουμε τείχος ανοσίας, είναι πάρα πολύ κρίσιμο», υπογράμμισε.

Βρισκόμαστε εξάλλου «σε μια φάση όπου έχουμε αναπτύξει όλες τις δυνάμεις που έχουμε και θα συνεχίσουμε να τις αναπτύσσουμε σε ό,τι αφορά εμβολιαστικά κέντρα», ωστόσο «υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας οι οποίοι δυσπιστούν στο να κάνουν το εμβόλιο, αυτό δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα». Στόχος της κυβέρνησης είναι «μέχρι το τέλος Μαΐου να έχει δημιουργηθεί ένα τείχος πολύ μεγάλης ανοσίας», δήλωσε και πρόσθεσε, «τον Μάιο θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη διαθεσιμότητα εμβολίων (…) θα πρέπει οι πολίτες να πεισθούν όταν θα έρθει η σειρά τους, να εγγραφούν στην πλατφόρμα εμβολιασμού».

Υπάρχει διαθεσιμότητα self test

Αναφορικά με τα self tests, «ένα σχετικά μικρό μέρος των 6,5 εκατ self tests έχει διατεθεί, άρα υπάρχει διαθεσιμότητα. Η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη επάρκεια και διαθεσιμότητα για όλο τον πληθυσμό», έκανε γνωστό ο υπουργός Επικρατείας, «θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο», συμπλήρωσε, «ώστε από την επόμενη εβδομάδα και ως τις αρχές Ιουνίου που υπολογίζουμε ότι θα διαρκέσει αυτή η μεταβατική περίοδος προς την ομαλότητα, όλοι οι πολίτες και ιδίως εκείνοι που βρίσκονται σε ευάλωτη κατηγορία (…) να έχουν πλήρη διαθεσιμότητα και πρόσβαση στα self tests».

Και στο ερώτημα αν τα Γυμνάσια θα ανοίξουν στις 10 Μαΐου, επίσης με self tests, απάντησε πως «αυτή είναι η δική μας προδιάθεση, βεβαίως θα αναμένουμε την εισήγηση των ειδικών. Προδιάθεση είναι να ανοίξουμε τα Γυμνάσια και τα Δημοτικά με αυτοδιαγνωστικά οικιακά τεστ». ‘Αλλωστε, αυτό που έγινε στα Λύκεια ήταν «απολύτως επιτυχές, επέδειξαν οι πολίτες και ιδίως τα παιδιά, πολύ μεγάλη ωριμότητα σε σχέση με αυτό, ήταν και μια μεγάλη ευκαιρία να διαπιστώσουμε και ασυμπτωματικούς φορείς», ενώ σε κάθε περίπτωση, «είναι προτιμότερο τα παιδιά να πηγαίνουν σε ελεγχόμενο περιβάλλον με τεστ παρά να βρίσκονται με τους φίλους και τους συμμαθητές τους σε κλειστούς/ανοιχτούς χώρους. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε πλέον σε συνολικό άνοιγμα των σχολείων», τόνισε στο «δια ταύτα» για τα θέματα εκπαίδευσης.

Για την εστίαση, «η δική μας πρόθεση είναι να υπάρχει οργανωμένο άνοιγμα της εστίασης μετά το Πάσχα, θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Είναι απολύτως προτιμότερο με αυστηρούς όρους να διοχετεύσουμε τους πολίτες σε πιο ελεγχόμενα κυκλώματα», μιλώντας κατά βάση για την εστίαση σε εξωτερικούς χώρους, όπως διευκρίνισε.

Η κατάργηση της αποστολής γραπτού μηνύματος είναι κάτι που «εξαρτάται από το πότε θα έλθει η απελευθέρωση των δραστηριοτήτων», απάντησε επίσης, αλλά «ακόμη βρισκόμαστε στη φάση κατά την οποία είναι σωστό να ελέγχεται η μετακίνηση αυτή». Και, εν κατακλείδι, «εντός του Μαΐου όταν θα υπάρξουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο άνοιγμα της κοινωνίας και της αγοράς σταδιακώς και με την εισήγηση των ειδικών θα προχωρήσουμε και στην άρση ελέγχου της κίνησης».

Για τα μέτρα στήριξης οικονομίας και κοινωνίας, ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι «υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πακέτο που έχει ήδη ενεργοποιηθεί, έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό η αγορά και η κοινωνία», με την ταυτόχρονη ανακοίνωση ότι «όπου χρειαστεί σημειακά θα παρέμβουμε. Υπάρχει και ένα κεφάλαιο κίνησης για την εστίαση όταν θα ανοίξει, όπου διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με πληττόμενες κατηγορίες συμπολιτών μας θα υπάρξει διορθωτική παρέμβαση έτσι ώστε να ενισχυθούν οι κατηγορίες αυτές».

Κλείνοντας τη συνέντευξη με το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία, ο Γ. Γεραπετρίτης ήταν κατηγορηματικός λέγοντας ότι «η ελληνική διπλωματία έχει επιδείξει σθένος και συνέπεια -κι αυτό το πιστώνεται απολύτως έναντι όλων των εταίρων και της διεθνούς κοινότητας. Εμείς επιμένουμε ότι είναι σωστό και δίκαιο να υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των γειτονικών λαών – έτσι αίρονται τα προβλήματα – από την άλλη είναι πάγιες οι θέσεις μας ότι δεν υπάρχει περίπτωση από το να αποκλίνουμε από τα κεκτημένα του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. ‘Αρα, επί τη βάσει αυτών των δεδομένων προσερχόμαστε στις συζητήσεις με την Τουρκία, είναι στο χέρι της να αποδεχθεί αυτή τη βάση συζήτησης έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε».